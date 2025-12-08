Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak Valiliği sahipsiz hayvanların öldürülüp gömüldüğü iddiasına ilişkin inceleme başlattı

        Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı yanında kazılan çukurda sahipsiz hayvanların öldürülerek gömüldüğü iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:59 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:59
        Uşak Valiliği sahipsiz hayvanların öldürülüp gömüldüğü iddiasına ilişkin inceleme başlattı
        Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı yanında kazılan çukurda sahipsiz hayvanların öldürülerek gömüldüğü iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

        Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sosyal medya platformlarında yer alan 'Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı yanında kazılan çukurda sokak hayvanlarının öldürülüp gömüldüğü' iddiasına ilişkin Valiliğimizce inceleme/araştırma başlatılmıştır."

