Uşak Valiliği sahipsiz hayvanların öldürülüp gömüldüğü iddiasına ilişkin inceleme başlattı
Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı yanında kazılan çukurda sahipsiz hayvanların öldürülerek gömüldüğü iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya platformlarında yer alan 'Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı yanında kazılan çukurda sokak hayvanlarının öldürülüp gömüldüğü' iddiasına ilişkin Valiliğimizce inceleme/araştırma başlatılmıştır."
