Uşak'ta işçinin beton pompasının düşen kolunun altında kalarak ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı
Uşak'ta beton pompasının düşen kolunun altında kalan işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat sahibi M.T. (56), beton pompasının operatörü N.E. (27), şantiye şefi Ü.A. (58) ve beton firmasının sahibi Y.Y'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T, N.E. ve Ü.A. tutuklandı, Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Saffet Efendi Sokak'ta 13 Mart'ta bir inşaatın temeline beton dökümü sırasında beton pompasının uzayan ve "bom" diye adlandırılan kolu düşmüş, altında kalan kalıp ustası Mehmet Can Aydoğan (29) hayatını kaybetmişti.
