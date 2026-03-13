        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta işçinin beton pompasının düşen kolunun altında kalarak ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı

        Uşak'ta beton pompasının düşen kolunun altında kalan işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat sahibi M.T. (56), beton pompasının operatörü N.E. (27), şantiye şefi Ü.A. (58) ve beton firmasının sahibi Y.Y'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T, N.E. ve Ü.A. tutuklandı, Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi Saffet Efendi Sokak'ta 13 Mart'ta bir inşaatın temeline beton dökümü sırasında beton pompasının uzayan ve "bom" diye adlandırılan kolu düşmüş, altında kalan kalıp ustası Mehmet Can Aydoğan (29) hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

