Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı Uşak İl Emniyet Müdürü'ne veda töreni yapıldı

Emniyet Müdürlüğü Atama Kararnamesi ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mesut Gezer yakınının rahatsızlanması sonucu törene katılamazken, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Ergüder için uğurlama töreni yapıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene Uşak İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Mesut Gezer yakınının rahatsızlanması sonucu katılamazken, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Ergüder için uğurlama töreni yapıldı. Törene teşkilat personeli, şehit yakınları, iş adamları, Uşak esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı. İbrahim Ergüder konuşmasının ardından ailesiyle birlikte törene katılan vatandaşlarla ve teşkilat personeliyle tek tek vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı törende vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İbrahim Ergüder yaptığı veda konuşmasında, ''Çok kıymetli meslektaşlarım, değerli dostlar, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. Yaklaşık 5 yıl önce görev yaptığım Ege’nin incisi, ilkler şehri Uşak’ta 20 Eylül 2019 tarihli kararname ile Adıyaman iline atanmış bulunmaktayım. Şahsımın bu atanmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İç İşleri Bakanı’mıza, Emniyet Genel Müdürü’müze ve Vali’mize şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 5 yıl oldu. Bu 5 yıl içerisinde hep beraber sevindik, hep beraber üzüldük. Çok farklı durumlar ve konular yaşadık. 15 Temmuz’ları yaşadık. Şehitler verdik. Bir birlerimize gönüllerimizi açtık. Hiçbir dönem bir birimize olan desteğimizi karşılıklı olarak esirgemedik. Uşak’ımızda ilk görev yerim olması dolayısıyla hayatımda unutamayacağım çok büyük anıları, güzellikleri, sevgileri, karşılıklı hoşgörü ve saygıları sizlerle beraber yaşadık. Bu görev değişikliğiyle beraber belki bizler bedenen bu şehirden ayrılacağız ama yüreğimiz hep sizlerle beraber atacak. Çünkü biz bu şehre sevdalandık. Bu şehre bizim herhangi bir hakkımız varsa helal, hoş olsun. Sizlerin de bize bir hakkı varsa, bu haklarınızı helal etmenizi talep ediyorum. Bizler sizleri çok seviyoruz. Allah hiç birinizi incitmesin. Ailem olarak hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum'' ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar Ergüder'e sevgi gösterisinde bulunurken uzun süre gözyaşlarını tutamayan Kıymet Yılmaz, "Bir seneye kadar çok hastaydım. Benim kimsem yok. 74 yaşındayım. Allah’tan başka kimsem yok. Müdür bey beni yolda gördü ve bana sahip çıktı. Hastaneye götürdü. Hastaneye ziyaretime kadar geldi. Uşak halkı onu burada çok sevdi. Buradaki görevini başarıyla tamamladı. İnşallah gittiği yerde de aynı başarılar ve aynı sevgilerle karşılaşır" şeklinde konuştu.

UŞAK 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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