(Özel) Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu 30 senelik hurdacılıktan antikacılığa Hurda ararken bulduğu tarihi eserlerle antika dükkanı açtı

Uşak’ta hurdacılık ile başladığı işini 30 yıl sürdürdükten sonra antikacılık ile devam ettiren Hüseyin Doğan Uşak’ın yanı sıra Türkiye’de de pek çok antika satıcısının ilgi odağı oldu. Hurda ararken bulduğu tarihi eserleri biriktirip koleksiyon yapan Doğan şimdilerde ise damadıyla birlikte eserlerden bazılarının ticaretini yapmanın yanı sıra müzelere de bağışlıyor.

Uşak'ta yaşayan 61 yaşındaki Hüseyin Doğan, yaklaşık 30 yıl boyunca hurdacılık yaptı. Hurdacılık yaptığı sıra bulduğu tarihi eser niteliği taşıyan eşyaları uzun yıllar biriktirmeye başlayarak antika koleksiyonu oluşturdu. Doğan, bir süre sonra ses tellerinde meydana gelen sağlık probleminden dolayı konuşma zorluğu ve yaşı ilerledikçe yürüme bozukluğu yaşamasının ardından kendisini adeta antikalara adadı. Öte yandan Doğan, antika dükkanını damadı Onur Er ile beraber işletmeye başladıktan sonra dükkandaki pek çoğu eski dönemlerden kalma olan değerli ve sayısız antika eserler Uşak’ın yanı sıra Türkiye genelinde pek çok antikacı tarafından ilgi görüyor. Doğan antikalardan bazılarını ise Uşak’taki müzelere bağışlıyor.



Antikalardan kimisi koleksiyonun, kimisi ise ticaretin bir parçası

Antikaların bazılarını hurda ararken bulduklarını bazılarını ise satın alarak koleksiyona dahil ettiklerini belirten damat Onur Er, “Bu işe 30 yıl önce kayınpederimin merakıyla başladık. Ortalama 10 yıldır yanlarındayım. Kayınpederim uzun yıllardır biriktirdiklerini koleksiyon haline getirip sergilemeye başladı. Genelde kendisini ‘Hurdacı Hüseyin’ olarak tanırlar. Fakat biz hurdacılık yaparken antika eşya ve malzemelere denk geliyorduk. Bunları buldukça uzun yıllar boyunca biriktirmeye başladık. Daha sonra hurdacılığı bırakmaya karar verip antikacılığa başladık. Sonra bu işin ticaretini yapmaya başladık. Bulduğumuz tarihi eser olarak adlandırabileceğimiz eşyaların Osmanlı dönemine ait çok eski eşyalar olduğunu ve değerlerinin yüksek olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.

UŞAK 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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