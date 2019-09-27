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İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum söndürdü Uşaklı sporculardan itfaiye ...

İHA

Utaş Uşakspor'lu futbolcular İtfaiye Haftası nedeniyle Uşak İtfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulunup sürpriz yaptı. Yangın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 1 Eylül Stadyumu'na geldikleri zaman sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum söndürdü Uşaklı sporculardan itfaiye ekiplerine büyük sürpriz

Utaş Uşakspor’lu futbolcular İtfaiye Haftası nedeniyle Uşak İtfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulunup sürpriz yaptı. Yangın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 1 Eylül Stadyumu’na geldikleri zaman sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Utaş Uşaksporlu futbolcular İtfaiye Haftası münasebetiyle Uşak İtfaiye ekiplerine şaka yapmaya karar verdi. Sporcular 1 Eylül Stadyumu'nda antrenman yaptıkları sırada itfaiyeyi arayarak ‘Tribünlerde yangın var’ diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler ne olduğundan habersiz stadyuma gittikleri zaman ellerinde pasta ile sürpriz yapan futbolcuları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Söndüreceğiniz tek ateş pastanın üzerindeki mumlar"
Stadyuma çağırdıkları itfaiye personeline sürpriz yaparak ‘Söndüreceğiniz tek ateş, pastanın üzerindeki mumlar’ diyen sporcular itfaiye ekiplerine forma hediye etti.

UŞAK

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:20
  • AKŞAM 18:59
  • YATSI 20:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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