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Otomobilde ve evde 2 kilo 200 gram esrar yakalandı: 3 gözaltı Saman balyalarının arasına gizlenmiş 2 ...

İHA

– Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplamda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

– Uşak’ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplamda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eşme ilçesinin Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde şüphe üzerine park halindeki bir otomobilde arama yapıldı. Otomobil içerisinde yapılan aramada 200 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan V.Y ve M.S gözaltına alındı.
Şüpheli olan 2 kişinin emniyetteki sorgusunun ardından araçta bulunan esrarı Karaahmetli Köyü’ünde yaşayan C.G’den aldıklarını itiraf etmeleri üzerine operasyon düzenlendi. Evin etrafında arama yapan polis ekipleri ve narkotik köpeği Litto sayesinde evin yanında bulunan ahırda saman balyalarının arasına gizlenmiş halde, 2 kilo esrar ele geçirildi, C.G gözaltına alındı.
Gözaltına alınan, üç kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

UŞAK

29 Eylül 2019 Pazar

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:19
  • AKŞAM 18:57
  • YATSI 20:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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