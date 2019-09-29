Uşak'ta gençlerden örnek davranış Uşak Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu'ndan örnek davranış

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uşak'ta, Uşak Üniversitesi Genç TEMA Vakfı Topluluğu örnek bir davranışa imza attı. Gençler düzenledikleri etkinlikte Karaağaç Göleti etrafında bırakılan çöpleri topladı.

Uşak Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, Karaağaç Göleti etrafında bırakılan çöpleri toplayarak, örnek bir davranışa imza attı. Etkinliğe 55 genç katılırken, 160 torba çöp toplandı.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı gönüllüsü gençler, düzenledikleri etkinliklerle çevreyi koruma hassasiyeti konusunda örnek olmaya devam ediyor.

UŞAK 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:56

YATSI 20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.