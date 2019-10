Uşak Üniversitesi’nin tasarımları Ağaoğlu Tekstil kataloglarında

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye’nin önde gelen tekstil fabrikalarından Ağaoğlu Tekstil arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında tekstil alanında tasarım merkezinin tasarladığı desen çalışmaları, Ağaoğlu Tekstil kataloglarında yer alacak.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ağaoğlu gibi köklü firmalar başta olmak üzere, tasarım ve ArGe konusunda işbirliklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Rektör Savaş, “Bölge ekonomisini, ArGe çalışmaları ve tasarım temelinde geliştireceğiz. Yapılan her anlaşma, tasarım merkezimizin ve bölgemizde bulunan paydaşlarımızın gelişimini bir adım öteye taşıyacaktır. Bu birliktelikler hem ülkemizin hem de bölgemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Ülkemizin bu alanlarda yurt dışında temsilinde önemli alanlar açacaktır. ArGe merkezi kurarak, Uşak’a ve bölgeye örnek olan Ağaoğlu Tekstil’e teşekkür ediyorum. Gelişen teknolojinin takipçisi olan ve günümüz piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen işletmeler her zaman kazanacaktır” dedi.



“ARGE ve tasarım projelerini Uşak Üniversitesi ile beraber yürüteceğiz”

Ağaoğlu Tekstil ARGE’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sait Ağaoğlu, ARGE merkezlerinin kurulum sürecinde Uşak Üniversitesi’nin vermiş olduğu destek için teşekkür etti. Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirten Ağaoğlu, “KamuÜniversite Sanayi (KÜSİ) İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Eren Öner bizi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ile bir araya getirdi. Yaptığımız toplantılarda potansiyel proje fikirleri ve önerileri hakkında konuştuk. Bölgeye katkı sağlayacak projeler üzerinde karşılıklı fikir alışverişi yaptık, iki kurumun güçlerini birleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu güç birliği için başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum. ARGE ve tasarım projelerini Uşak Üniversitesi ile beraber yürüteceğiz” şeklinde konuştu.



Ağaoğlu: ‘Merkezden Çok Etkilendik’

Tasarım merkezinde yapılan toplantıda, Ağaoğlu Tekstil Tasarımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özge Ağaoğlu, firma olarak tasarımların bir kısmının yurtdışından temin edildiğini ve desen tasarımları konusunda merkez ile işbirliği yapmak istediklerini belirtti. Desen konusunda tekstil sektöründe önemli eksiklerin olduğunu söyleyen Ağaoğlu, merkezden çok etkilendiğini ve merkezin tekstil desenleri konusunda büyük bir açığı kapatacağını sözlerine ekledi. Toplantıda ayrıca, katalog ve fuar çalışmaları için işbirliği, çalışılacak desenler konusunda tasarım toplantıları yapılmasına karar verildi.

DTS Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan önceki haftalarda Ağaoğlu şirketini ziyaret ederek, üretim hattı, ARGE merkezi, tasarım departmanı ve şirketin altyapısına uygun olarak gerçekleştirilebilecek tasarım projeleri hakkında bilgi sahibi olduklarını aktardı.

Ağaoğlu şirketlerinin katalog ve fuar çalışmalarını beraber gerçekleştireceklerini belirten Tarhan, merkez olarak her türlü desteği vererek bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesi kapsamında bölgenin kalkınması için tüm çabayı sarf edeceklerini ifade etti.

