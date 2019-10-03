Uşak'ta torun vahşeti 18 yaşındaki genç, 70 yaşındaki babaannesini boğarak öldürüp 35 bin liralık ziynet eşyasını çaldı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Uşak'ta babaannesini boğarak öldürdükten sonra 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçan 18 yaşındaki genç, polis tarafından yakalandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. A.B. (18), yalnız yaşayan öz babaannesi F.B'nin (70) evine girip yaşlı kadını boğarak öldürdükten sonra babaannesine ait yaklaşık 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şahsın yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan A.B., ardından Uşak Emniyeti'ne getirildi. A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şahsın akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

UŞAK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:51

YATSI 20:07

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