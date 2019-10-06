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Uşak’ta seyir halindeki otobüs yanarak kullanılmaz hale geldi Uşak’ta içerisinde yolcu bulunmayan ...

İHA

Uşak'ta otoyolda seyir halinde giden ve içerisinde yolcu bulunmayan tur otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Uşak’ta seyir halindeki otobüs yanarak kullanılmaz hale geldi Uşak’ta içerisinde yolcu bulunmayan tur otobüsü alev aldı

Uşak’ta otoyolda seyir halinde giden ve içerisinde yolcu bulunmayan tur otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Ankaraİzmir otoyolunda, içinde yolcu bulunmayan özel tur şirketine ait otobüste çıktı. Banaz yolu istikametine doğru seyir halinde ilerleyen Erkan Paksoy'un yönetimindeki 06 ST 146 plakalı otobüs henüz belirlenemeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. Paksoy, otobüsten çıkan dumanları fark edip aracı sağa çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü.
Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale gelirken otobüsün sürücüsü kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

UŞAK

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:34
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  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:46
  • YATSI 20:02
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