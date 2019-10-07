Genç kadının 2 yıl önce tanıştığı kadın arkadaşını araba kiralayarak dolandırdığı iddiası Başkasının kimlik bilgilerini kullanarak 2 yıl boyunca araba kiraladı Kadın arkadaşının kimlik bilgilerini kullanıp kendini dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu Dolandırıldığını iddia eden kadın: "Arkadaşım 2 yıldır benim adımı kullanarak dolandırıcılık yapıyor”

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Uşak’ta yaşayan Elif Aydın isimli kadın 2 yıl önce tanıştığı kadın arkadaşının kendi kimlik bilgilerini kullanarak birden fazla şirketten araba kiralayarak kendisini yaklaşık 2 bin 250 TL dolandırıldığını ve bu yüzden icralık olduğunu öne sürerek arkadaşı hakkında şikayetçi oldu.

UŞAK 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:45

YATSI 20:01

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