Eski amatör futbolcular yeşil sahalarda kıyasıya mücadele etti

Uşak’ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası farklı etkinler ile spor merkezlerinde kutlandı. Etkinlikler kapsamında yaşları 4045 arasında değişen eski amatör futbolcular sahada ter döktü.

Vatandaşlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırma amacıyla her yıl 713 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Uşak’ta çeşitli spor merkezlerinde turnuvalar ve etkinlikler düzenlendi. Barış Battal Stadyumunda gerçekleştirilen eski amatör futbolcular bir araya geldi. Yaşları 4045 arasında değişen eski amatör futbolcular sahada ter döktü. Etkinliğe Gençlik ve Spor il Müdürü Tahir Emre Can ve Uşak Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı ile çeşitli amatör spor kulüpleri başkanları katılım sağladı. Uşak’ta ve çeşitli illerde ki amatör kulüplerde oynamış eski futbolcular yeniden takım arkadaşları ile aynı müsabakada mücadele ettiler. Takımların kadrosu karma bir şekilde belirlenirken amatör futbolcular kıyasıya mücadele etti.

UŞAK 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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