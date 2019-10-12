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Uşakspor seriyi sürdürmek istiyor

DHA

- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Etimesgut Belediyespor ve BŞB Vanspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Uşakspor, yarın evinde Eyüpspor'la puan mücadelesine çıkacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Olcar düdük çalacak. Uşakspor'da eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Tolga Doğantez iddialı konuştu. Serinin süreceğini belirten genç teknik adam, "2 haftada 6 puanı hanemize yazdırarak yarışa dahil olduk. Taraftarımızın desteği ile bir galibiyete daha imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

UŞAK

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:53
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