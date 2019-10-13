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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uşakspor-Eyüpspor: 2-0

DHA

- STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Burak Çolak (xx), Vedat Hoşnam (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)
UŞAKSPOR: Ersin (xxx) Alpay (xx), Oğuzhan (xxx), Berat (xx), Ömer (xxx), Seçkin (xxx), Abdullah (xx), Emre (xx) (Dk. 58 Ozan xxx), Kadir (xxx), Feyyaz (xx) (Dk. 58 İbrahim xx), Mehmet Tuğrul (xxx) (Dk. 79 Selim xx)
EYÜPSPOR: Alp (x) Göksu (xx), Muharrem (x), Metehan (x), Berkan (x) (Dk. 68 İzlem xx), Mahsun (x) (Dk. 84 Kıvanç, Gürcan (xx), Eren (xx), Harun (x) (Dk. 70 Uğur Mustafa xx), Muhammet Yeşil (x), Ali (x)
GOLLER: Dk. 9 Kadir, Dk. 85 Ozan (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Feyyaz (Uşakspor), Göksu (Eyüpspor)TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıkışını sürdüren Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini Eyüpspor'u 2-0 yenerek aldı. 1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-siyahlıların gollerini 9. dakikada Kadir ve 85. dakikada Ozan attı. Bu skorla tutuk başladığı ligde 8 maçta 13 puana ulaşan Uşakspor, Play-Off yarışına ortak oldu.

UŞAK

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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