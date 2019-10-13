Uşakspor-Eyüpspor: 2-0

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- STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Burak Çolak (xx), Vedat Hoşnam (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) Alpay (xx), Oğuzhan (xxx), Berat (xx), Ömer (xxx), Seçkin (xxx), Abdullah (xx), Emre (xx) (Dk. 58 Ozan xxx), Kadir (xxx), Feyyaz (xx) (Dk. 58 İbrahim xx), Mehmet Tuğrul (xxx) (Dk. 79 Selim xx)

EYÜPSPOR: Alp (x) Göksu (xx), Muharrem (x), Metehan (x), Berkan (x) (Dk. 68 İzlem xx), Mahsun (x) (Dk. 84 Kıvanç, Gürcan (xx), Eren (xx), Harun (x) (Dk. 70 Uğur Mustafa xx), Muhammet Yeşil (x), Ali (x)

GOLLER: Dk. 9 Kadir, Dk. 85 Ozan (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Feyyaz (Uşakspor), Göksu (Eyüpspor)TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıkışını sürdüren Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini Eyüpspor'u 2-0 yenerek aldı. 1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-siyahlıların gollerini 9. dakikada Kadir ve 85. dakikada Ozan attı. Bu skorla tutuk başladığı ligde 8 maçta 13 puana ulaşan Uşakspor, Play-Off yarışına ortak oldu.



UŞAK 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:36

YATSI 19:52

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