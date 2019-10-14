Güreşçi ‘altın kızlar’ın bir sonraki hedefi 'dünya şampiyonluğu' Türkiye’ye altın madalya kazandıran Uşaklı altın kızlar dünya şampiyonluğu hedefliyor

Uşak’ta 4 yıldır güreşle ilgilenen lise öğrencisi Songül Aydemir ve Ayşe Erkan, Bulgaristan’da düzenlenen 15 Yaşaltı Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak uluslararası başarıya imza attı. Sporcular bir sonraki hedeflerinin ise daha fazla çalışarak dünya şampiyonluğu kazanmak olduğunu belirtti.

Eşme ilçesinde 4 yıldır güreşle ilgilenen lise 9. sınıf öğrencisi Songül Aydemir (14) ile 10. sınıf öğrencisi Ayşe Erkan (15), Bulgaristan’ın Panagyurishte kentinde yapılan 15 yaşaltı güreş müsabakasında altın madalya kazanarak uluslararası başarı elde etti. Şampiyonada Songül Aydemir 46 kiloda finalde Bulgar rakibini yenerken, Ayşe Erkan 54 kiloda Rumen rakibini yenerek şampiyon olmayı başardı.

Uluslararası anlamda büyük bir başarıya imza atan iki sporcuyla gurur duyduğunu belirten Eşme Gençlik Ve Spor İlçe Müdürü Numan Furtuna, "Sporcularımız güreş müsabakalarında bu yıl Balkan Şampiyonaları'nda milli takım forması giyerek ülkemizi temsil ettiler. Müsabakalarda Ayşe 54 kiloda, Songül ise 46 kiloda güreşti ve Balkan şampiyonu oldular. İnşallah bundan sonraki hedeflerimiz Avrupa, dünya şampiyonlukları olacak. Biz öğrencilerimizden ve sporcularımızdan umutluyuz. Bunu başaracaklarına inanıyoruz. Bundan sonra güzel şeyler bizleri bekliyor" diye konuştu.



"Haftanın 5 günü tempolu bir şekilde antrenman yapıyorduk"

Şampiyonaya Türkiye’yi temsilen katılıp 1’nci olmayı başaran Songül Aydemir, "Haftanın 5 günü tempolu bir şekilde antrenman yapıyorduk. Güzel çalıştık. Geçen sene 2’nci olmuştum. Daha fazla çalışarak bu sene de 1’nci oldum. Uluslararası başarı elde etmek daha farklı. Güzel bir duygu, sonuçta ülkeni temsil ediyorsun ve bayrağını dalgalandırıyorsun" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk duygusunu erken yaşta tadan ve bundan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden diğer sporcu Ayşe Erkan ise "Antrenmanlar zorlu geçti. Geçen sene 3’ncü olmuştum. Bu sene ise şampiyon oldum. Müsabakalarda fazla zorlanmadım. Hepsini sayıyla aldım. Çok mutluyum" dedi.

UŞAK 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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