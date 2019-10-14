Uşakspor tırmanışta

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Eyüpspor'u 2-0 yenen Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Etimesgut Belediyespor ve Vanspor'un ardından Eyüspor engelini de 3 puanla aşan kırmızı-siyahlılar, bu periyotta topladığı 9 puanla 7 basamak tırmandı. Ligde üç hafta önce düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada yer alan Uşak temsilcisi, 3'te 3 yaparak 8. sıraya yerleşti. Ateş hattının 1 puan üzerindeyken, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye düşüren 13 puanlı Uşakspor, bu hafta Kastamonuspor 1966 deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.



UŞAK 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:34

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.