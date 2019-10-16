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Uşak iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı’na destek Uşak’ta STK'lar Barış Pınarı Harekatı’na destek ...

İHA

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ev sahipliğinde sivil toplum kuruluşlarının ve diğer kurumların katılımıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek üzere ortak basın açıklaması yapıldı.

Uşak iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı’na destek Uşak’ta STK'lar Barış Pınarı Harekatı’na destek için bir araya geldi

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ev sahipliğinde sivil toplum kuruluşlarının ve diğer kurumların katılımıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek üzere ortak basın açıklaması yapıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsalar öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Suriye'deki terör yapılanmalarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek üzere Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması yapıldı. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen basın açıklamasına, Uşak Ticaret Borsası, Karahallı Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Uşak Şube Başkanlığı, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ) Uşak Şube Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMURSEN) Uşak Şube Başkanlığı, Türkiye Emekliler Derneği Uşak Şube Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ) Uşak Şube Başkanlığı, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMUSEN) Uşak Şube Başkanlığı temsilcileri katıldı.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir’in ortak bildiriyi okuduğu toplantıda, birlik ve beraberlik çerçevesinde Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere güçlü bir şekilde cevap verileceği ifade edildi. Özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmaya çağıran Kandemir, "Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız” diye konuştu.

UŞAK

16 Ekim 2019 Çarşamba

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