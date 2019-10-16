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Doğru el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi Uşak’ta ‘Dünya El Yıkama Günü’ dolayısıyla ...

İHA

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ''Dünya El Yıkama Günü'' etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu kapsamında okullarda ''Doğru El Yıkama Yöntemi ve Önemi'' konulu sunum gerçekleştirildi.

Doğru el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi Uşak’ta ‘Dünya El Yıkama Günü’ dolayısıyla çocuklar bilinçlendirildi

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ''Dünya El Yıkama Günü'' etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu kapsamında okullarda ''Doğru El Yıkama Yöntemi ve Önemi'' konulu sunum gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından, halk sağlığının korunması, geliştirilmesi ve toplumda sağlıklı yaşam kültürünün oluşturulması amacıyla özel gün ve haftalarda farklı etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farklı okullara gidilerek öğrencileri bilinçlendirmek adına “Doğru El Yıkama Yöntemi ve Önemi” konulu sunumlar gerçekleştirildi.
Sunumu gerçekleştiren Dr. Emine Ayan, günlük yaşantımızda ellerin çevre ile her türlü bağlantıyı sağlayan, bu nedenle de en fazla bakteri barındıran organ olduğunu ifade etti. Hem kişisel hem de çevre sağlığını korumada el hijyeninin önemine dikkat çeken Dr. Ayan, ''Ellerimiz gün boyunca kirlenir. Bazı bakteri türleri, gözenek, çizik, çatlak, kir ve kıllara sıkıca yapışmış vaziyette bulunurlar ve yağ ve ter salgıları özellikle toz ve kirle karışarak bakterilerin gelişmesi için uygun bir ortam oluştururlar. Bu nedenle, gün içerisinde sık sık ellerimizi yıkamalıyız'' dedi.
Sunumun ardından, öğrencilere doğru el yıkama yöntemi uygulamalı olarak gösterildi. Ardından okul panolarına ve kapılarına, afişler asılarak öğretmen ile öğrencilere broşürler dağıtıldı.

UŞAK

16 Ekim 2019 Çarşamba

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