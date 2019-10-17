Uşak Üniversitesi DTS Merkezinin ekonomiye katkıları anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uşak Üniversitesi DTS Merkezinin ekonomiye katkıları anlatıldı

İHA

Uşak Üniversitesi ,"Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Hafıza Sergisi" programına katıldı. Programda Deri, Tekstil, Seramik (DTS)Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Uşak Üniversitesi DTS Merkezinin ekonomiye katkıları anlatıldı

Uşak Üniversitesi ,"Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Hafıza Sergisi” programına katıldı. Programda Deri, Tekstil, Seramik (DTS)Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophanei Amire Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen,"Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Hafıza Sergisi” programına, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Akdağ ve Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Saniye Çiğdem Koçak katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi Esra Albayrak'ın da aralarında bulunduğu, moda, sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli yer aldı.
Prof. Dr. Savaş etkinlikte çeşitli temaslarda bulunduklarını belirterek, ‘‘Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile görüştük. Kendisi olgunlaşma enstitülerimizin dönüşüm sürecinde, araştırma ile tasarım konularının, akademik ve üretim tarafını birlikte ele alıyor. Bunu yaparken dünyaya açılmayı, uluslararası bir marka üretimi çalışmasını neticelendirmeyi arzu ediyorlar. Biz de, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezimizin, hem ülkemizin hem de bölgemizin ekonomisine katkı sağlayacak, ARGE çalışmaları ve tasarım temelinde çalışmalar yaptığını anlattık. Sayın Selçuk, çalışmalarımızdan dolayı teşekkür ederek, ülkemize ve bölgemize katma değer sağlayacak tüm çalışmaların içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirttiler” dedi.

UŞAK

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Mobil Eğitim Tırı’nın sıradaki durağı Uşak oldu Uşak’a gelen ‘Mobil Eğitim Tırı’nda öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER ‘Mobil Eğitim Tırı’nın sıradaki durağı Uşak ...
Doğru el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi Uşak’ta ‘Dünya El Yıkama Günü’ dolayısıyla çocuklar bilinçlendirildi
YEREL HABERLER Doğru el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak ...
Uşak iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı’na destek Uşak’ta STK'lar Barış Pınarı Harekatı’na destek için bir araya geldi
YEREL HABERLER Uşak iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı’na ...
Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek ...
Japonya Büyükelçisi Uşak’ta ‘Japonya’da Kültür ve Eğitim’ sunumu gerçekleştirdi Uşak’ı ziyaret eden Japonya Büyükelçisi Miyajima: "Bu şehri beğendim ve etkilendim"
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçisi Uşak’ta ‘Japonya’da Kültür ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X