Uşak İGM harekatı asker selamı göndererek destekledi Uşak İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı: “Gün bir olma günüdür”

Uşak İl Genel Meclis Üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için olağanüstü toplandı.

İl Özel İdaresindeki toplantı salonunda bir araya gelen İl Genel Meclisi üyeleri, harekata destek açıklaması yaptı. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplantı salonuna gelen meclis üyeleri, basın açıklaması sonrası Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) her zaman yanında olduklarını bildirdi. Demir okuduğu basın açıklamasında, “Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyoruz. Ülkemiz Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK, YPG ve DEAŞ’ın arlığını sonlandırmak hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerine sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat bu amaç için en önemli adımdır. Türkiye Cumhuriyeti Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede İl Genel Meclisi olarak Barış Pınarı Harekatı’nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçik’imizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün her türlü görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp bir ve beraber olma günüdür” dedi.

