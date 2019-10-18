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Uşak Türk bayrağı asılı motor sesleriyle yankılandı Motor tutkunlarından harekata Türk bayraklı ...

İHA

Uşak'ta motor kulübü üyeleri Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasının ardından vatandaşlara pilav dağıtımında bulunan motor tutkunları Türk bayrağı asılı motorlara binerek şehir turu gerçekleştirdi.

Uşak Türk bayrağı asılı motor sesleriyle yankılandı Motor tutkunlarından harekata Türk bayraklı destek

Uşak’ta motor kulübü üyeleri Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasının ardından vatandaşlara pilav dağıtımında bulunan motor tutkunları Türk bayrağı asılı motorlara binerek şehir turu gerçekleştirdi.
Uşak’ta çok sayıda üyesi olan motor kulübü Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Cuma namazı çıkışı Merkez Ulu Cami önünde basın açıklaması yaptıktan sonra vatandaşlara pilav dağıtımı gerçekleştirdi. Asker selamı vermelerinin ardından Türk bayrağı asılı motorlara binen onlarca grup üyesi büyük bir konvoy oluşturarak kentte tur attı.
Kulüp adına açıklamalarda bulunan Motor Kulübü Başkanı Ertan Ertuğrul, “Biz motor kulübü olarak bugün burada şehitlerimiz ve gazilerimizi anmak, Suriye’de savaş güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olduğumuzu göstermek amacıyla toplandık. Cuma namazından sonra etkinlik kapsamında vatandaşlarımıza pilav dağıtımımız oldu. Motosikletlerimizle minik bir şehir turu gerçekleştirerek güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz” diye konuştu.

UŞAK

18 Ekim 2019 Cuma

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