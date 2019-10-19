Uşakspor seriyi sürdürmek istiyor

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- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 maçını kazanıp tırmanışa geçen Uşakspor, yarın deplasmanda Kastamonuspor 1966 ile karşı karşıya gelecek. Gazi Stadı'nda Ozan Bileyci'nin düdük çalacağı karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Teknik direktör Tolga Doğantez, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ancak serinin süreceğini söyledi. Takımın son haftalarda çok iyi bir performans ortaya koyduğunu anlatan genç çalıştırıcı, "Sezona istediğimiz gibi başlayamasak da son 3 haftada açıldık. Gerçek kimliğimizi ortaya koyduk. Kastamonu'dan da puanlarla döneceğimize inanıyorum" dedi.



UŞAK 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

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