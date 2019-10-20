Uşak’ta otomobil ile yem yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ta otomobil ve yem yüklü tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Eşme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özden Hunt idaresindeki 43 HF 039 plakalı otomobil, Melih Muştu idaresindeki 43 SP 400 plakalı yem yüklü tırla çarpıştı. Kaza sonucu yol kenarına devrilen tırın sürücüsü Muştu ile otomobilin şoförü Kunt ve beraberindeki Rabia G. ile Meliha E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Özden Kunt kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

UŞAK 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:26

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.