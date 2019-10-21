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Uşakspor'dan acı fren

DHA

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 galibiyet alarak tırmanışa geçen Uşakspor, deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya 4-1 yenilerek fren yaptı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 galibiyet alarak tırmanışa geçen Uşakspor, deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya 4-1 yenilerek fren yaptı.
Etimesgut Belediyespor, Vanspor (D) ve Eyüpspor zaferleriyle moral bulan kırmızı-siyahlılar, Kastamonu'dan eli boş dönerek taraftarını üzdü. Uşakspor'da kırmızı kart gören Berat, iç sahada oynanacak Bayburt karşılaşmasında görev alamayacak. Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getirememesi nedeniyle 3 puanı silinen Uşak temsilcisi 10 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

UŞAK

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:41
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