Uşakspor'dan acı fren

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 galibiyet alarak tırmanışa geçen Uşakspor, deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya 4-1 yenilerek fren yaptı.

Etimesgut Belediyespor, Vanspor (D) ve Eyüpspor zaferleriyle moral bulan kırmızı-siyahlılar, Kastamonu'dan eli boş dönerek taraftarını üzdü. Uşakspor'da kırmızı kart gören Berat, iç sahada oynanacak Bayburt karşılaşmasında görev alamayacak. Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getirememesi nedeniyle 3 puanı silinen Uşak temsilcisi 10 puanla 11'inci sırada yer alıyor.



UŞAK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:24

YATSI 19:41

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