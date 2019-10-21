İlber Ortaylı açılış dersi sonrası Uşak’ı gezdi

Uşak Üniversitesi 20192020 Akademik Açılış Yılı Programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, programdan sonra Uşak Arkeoloji Müzesi ve Ulubey Kanyonları’na ziyarette bulundu.

Uşak Üniversitesi 20192020 Akademik Açılış Yılı Programına katılmak üzere Uşak’a gelen İlber Ortaylı Vali Funda Kocabıyık’ı makamında ziyaret etti. Valiliğe gelişinde Vali Funda Kocabıyık tarafından karşılanan Ortaylı, Valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaretin ardından üniversitede açılış dersini gerçekleştiren Ortaylı daha sonra Vali Kocabıyık, Rektör Ekrem Savaş ve il protokolüyle birlikte Uşak Arkeoloji Müzesi’ni ardından Ulubey Kanyonlarını gezdi. Ulubey kanyonlarına ilk kez geldiği ifade eden İlber Ortaylı, “İlk defa etrafı bu kadar güzel ve korumalı gördüm. Müzemizi gezmek çok güzel oldu. Üniversitede açılış dersini yapmaktan müftehirim. Kanyonları daha önce hiç görmemiştim, oldukça esrarengiz ve derin. Çok beğendim” dedi.

İlber Ortaylı’yı makamında ağırlayan ve halı hediye eden Vali Kocabıyık Ortaylı’nın Uşak’tan memnun ayrıldığı için büyük onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

UŞAK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:24

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.