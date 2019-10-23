Vali Kocabıyık’tan baba ve 3 çocuğunun öldüğü yangınla ilgili açıklama: “Yangın, muhtemelen elektrik kontağından çıkmış olabilir onun üzerinde duruluyor” “Baba sabah işe gelmeyince olay fark edilmiş”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Kocabıyık’tan baba ve 3 çocuğunun öldüğü yangınla ilgili açıklama: “Yangın, muhtemelen elektrik ...

İHA

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte meydana gelen ve baba ile 3 oğlunun öldüğü yangın felaketinin yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Vali Kocabıyık ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi.

Vali Kocabıyık’tan baba ve 3 çocuğunun öldüğü yangınla ilgili açıklama: “Yangın, muhtemelen elektrik kontağından çıkmış olabilir onun üzerinde duruluyor” “Baba sabah işe gelmeyince olay fark edilmiş”

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte meydana gelen ve baba ile 3 oğlunun öldüğü yangın felaketinin yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Vali Kocabıyık ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi.
Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak'ta meydana gelen olayda, Yaşar ailesinin yaşadığı evden dumanlar çıktığı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 Acil servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde 5 kişilik aile üyelerinin yataklarında hareketsiz yattıklarını gördü. Ardından inceleme yapan ekipler baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6), Nurkan Yaşar (9) hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Yasemin Yaşar’ın (27) yaşadığını belirleyen ekipler anne Yaşar’ı ambulans ile hemen hastaneye kaldırdı.
Baba ve 3 çocuğunun öldüğü yangın sonrası olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Vali Kocabıyık, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Kocabıyık, “Gece bizim tam olarak bilmediğimiz bir saatte yangın çıkmış evlerinde. Maalesef baba ve 3 çocuğu kaybetmişiz. Yani olay yerine ambulanslar geldiğinde baba ve üç çocuğu hayatını kaybetmişti. Anne yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Şu anda hastanede İnşallah kurtulur ama onun da durumunun kritik olduğu söyleniyor. Görüyorsunuz acı bir durum söyleyecek çok da başka bir şey yok” dedi.

“Baba sabahleyin işe gelmeyince fark etmişler”
Olayın baba sabah işe gelmeyince ortaya çıktığını belirten Vali Kocabıyık açıklamalarına şöyle devam etti:
“Yangın, muhtemelen elektrik kontağından çıkmış olabilir onun üzerinde duruluyor. Şimdi mühendisler bu konuda hem doğal gazla ilgili hem elektrikle ilgili gelip yerinde inceleme yapacaklar ondan sonra belli olacak ne olduğu. İlk tahminler elektrik kontağı gibi görünüyor ama tabi şu anda net bir şey yok.
Annenin durumu kritik diyorlar o da dumandan zehirlenmiş. Dumandan zehirlenme var tedaviye devam ediyor İnşallah kurtulur
Sabahleyin işe gelmeyince fark etmişler. Görüyorsunuz evin dışında pek bir şey yok. Evin içine ben şimdi girdim olduğu gibi yanmış. Aslında evde kullanılan malzemelerle ilgili yangın çıkınca aşırı duman durumundan cesetlerde herhangi bir yanma yok aşırı dumandan boğulma var.”

UŞAK

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’taki yangında baba ve 3 çocuğu öldü, anne ağır yaralı
YEREL HABERLER Uşak’taki yangında baba ve 3 çocuğu öldü, anne ağır ...
Uşak'ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı (2)
YEREL HABERLER Uşak'ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne ...
Uşak´ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı
YEREL HABERLER Uşak´ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne ...
İlber Ortaylı açılış dersi sonrası Uşak’ı gezdi
YEREL HABERLER İlber Ortaylı açılış dersi sonrası Uşak’ı gezdi
Uşak Üniversitesi Akademik Açılış Töreni onur konuğu İlber Ortaylı oldu Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Üniversitedeki arkeoloji bölümleri kapatılmamalı”
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi Akademik Açılış Töreni onur konuğu ...
Uşakspor'dan acı fren
YEREL HABERLER Uşakspor'dan acı fren

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X