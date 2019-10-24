Uşak’ta gerçeğini aratmayan saha tatbikatı yapıldı

Uşak Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında doğal felaketlerde olaylara anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak için saha tatbikatı düzenledi.

Uşak AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Uşak’taki tüm kurumların katılımıyla 112 Acil Merkezi Müdürlüğü önünde saha tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Rektör Ekrem Savaş, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, il protokolü ve tatbikatta görevli ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği Uşak merkeze bağlı bazı mahallerde hasara neden olan deprem meydana geldi. Merkeze gelen temsili deprem anonsu üzerine harekete geçen ekipler, depremin meydana geldiği bölgeye ulaşarak depremde yıkılan yapıları tespit etti. Daha sonra enkaz altında bulunan yaralı ve ölülere ulaşıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından bulundukları yerlerden çıkarılarak hastaneye götürüldü. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ayrıca yangın söndürme, haberleşme ve alt yapı sorunu giderilmesi, barınma, destek faaliyetleri gerçekleştirildi.

UŞAK 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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