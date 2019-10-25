Uşakspor telafi peşinde

- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta GMG Kastamonuspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek yara alan Uşakspor, yarın evinde Baybur Özel İdarespor'la oynayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Serkan Önsal görev alacak. Uşakspor'da kırmızı kart cezalısı Berat Çetinkaya maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Tolga Doğantez, taraftarın desteği ile galip gelip yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.
UŞAK
25 Ekim 2019 Cuma
- İMSAK 05:52
- GÜNEŞ 07:14
- ÖĞLE 12:52
- İKİNDİ 15:51
- AKŞAM 18:19
- YATSI 19:36