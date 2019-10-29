Uşak’ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Uşak’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü yapılan çeşitli etkinliklerle ve büyük coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda ki Atatürk Anıtı'nda yapılan programla başladı. Programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Özkan Yalım, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer , il protokolü, öğrenciler, okul temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı Vali Funda Kocabıyık’ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Kutlama programında öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisinin ardından yıl dönümüne özel şiirler okundu. Program öğrencilerin oluşturduğu bando takımı eşliğinde yapılan geçit töreni ile sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende kısa bir konuşma yapan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "96 yıl önce bugün, 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatını, geleceğini, bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli, Cumhuriyettir' İfadeleriyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli atılmıştır. 29 Ekim 1923 yılı Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve heyecanını, en önemlisi de gurur ve iftiharını bugün hep birlikte idrak ediyoruz. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenlere, vatan uğruna canını feda etmiş aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gün boyu yapılacak etkinliklerle devam edecek.

UŞAK 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:56

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