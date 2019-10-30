Kaybolan adamı "Badi' isimli iz takip köpeği buldu Uşak’ta kaybolan zihinsel engelli adam iz takip köpeği tarafından bulundu

Uşak’ta, 21 Ekim’den bu yana kayıp olan zihinsel engelli adam AFAD’ın iz takip köpeğinin yönlendirmesiyle bulundu.

Banaz ilçesi Balcıdamı köyünde 21 Ekim’den bu yana kayıp olan zihinsel engelli Osman Ural (44)’dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarmanın yanı sıra Uşak ve Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durumu Müdürülüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama çalışma başlatıldı. AKUT ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında “Badi” isimli iz takip köpeğinin yönlendirmesi sonucunda kayıp olan Ural, köy girişindeki kavaklık mevkinde bulundu. Ural ardından sağlık kontrolü yapılmak üzere 112 acil servis ekiplerine teslim edilirken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UŞAK 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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