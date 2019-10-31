Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 10’nun üzerinde yaralı

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Uşak’ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10’nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, Dikilitaş Mahallesi Zümrüt Cami yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 10’nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinden çalışmaları devam ediyor.

UŞAK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:12

YATSI 19:29

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