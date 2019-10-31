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Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı Kontrolden çıkan servis aracı ...

İHA

Uşak'ta işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kazada devrilen servis aracının bir evin istinat duvarına çarparak durması ise olası bir facianın önüne geçti.

Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı Kontrolden çıkan servis aracı devrildi ardından can pazarı yaşandı

Uşak’ta işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 14 kişi yaralandı. Kazada devrilen servis aracının bir evin istinat duvarına çarparak durması ise olası bir facianın önüne geçti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak’ta meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıdığı öğrenilen Nuri İ. idaresindeki 64 S 0111 plakalı servi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araç içerisinde sıkışarak yaralanan 14 kişiyi çıkardı. Ekipler midibüsün şoförünü çıkarmak içinse uzun süre uğraş verdi. Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile birlikte Mustafa Erfidan, Ayşe Özçelik (38), Yaşar İnan (24), Veli Akay (40), Zeynep Durna (34), Seher Ölmez, Cihan Ertaş, Serpil Özgümüz, Muhammet İnan, Yurdagül Cihangir, Deniz Arslan, Hasan Kahraman ve M.K., ambulanslarla Uşak Devlet Hastanesi ve Uşak Üniversite Hastanesi başta olmak üzere özel hastanelere götürüldü. Hastaneye götürülen yaralılardan Mustafa Erfidan (31) isimli işçi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kazada devrilen aracın bir evin istinat duvarına çarpması ise olası bir faciayı önledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UŞAK

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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