Uşak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu Yeni taşındıkları evde yangın çıktı

Uşak'ta bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.



Yangın, Cumhuriyet Mahallesi 2. Sağlık Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Cem K.'ya ait evde çıkan ve kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çatı katının tamamını sardı. Kattan alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Yeni kiracı oldukları öğrenilen Cem K. ve ailesinin yangından dolayı evi kullanılamaz hale gelirken polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

UŞAK 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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