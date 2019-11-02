İskender Pala ile "Sonbahar ve Hüzün" konulu sohbet

Türk edebiyatının sevilen yazarı Prof. Dr. İskender Pala, Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sonbahar ve Hüzün' konulu söyleşide katılımcılarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala Uşak'a gelerek 'Sonbahar ve Hüzün' konulu söyleşi gerçekleştirdi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş'ın konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi yoğundu. Söyleşiye ölüm yıldönümü olan Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden bir kesit okuyarak başlayan Pala'ya dinleyiciler arasından bir öğrenci Beyatlı'nın şiirini ezbere okuyarak eşlik etti.

Söyleşi programı edebiyat ve şiir üzerine konuşulmasının ardından müzik dinletileri yapılmasıyla sona erdi.

UŞAK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

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