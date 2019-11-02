İskender Pala ile "Sonbahar ve Hüzün" konulu sohbet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İskender Pala ile "Sonbahar ve Hüzün" konulu sohbet

İHA

Türk edebiyatının sevilen yazarı Prof. Dr. İskender Pala, Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sonbahar ve Hüzün' konulu söyleşide katılımcılarla bir araya geldi.

İskender Pala ile "Sonbahar ve Hüzün" konulu sohbet

Türk edebiyatının sevilen yazarı Prof. Dr. İskender Pala, Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sonbahar ve Hüzün' konulu söyleşide katılımcılarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala Uşak'a gelerek 'Sonbahar ve Hüzün' konulu söyleşi gerçekleştirdi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş'ın konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi yoğundu. Söyleşiye ölüm yıldönümü olan Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden bir kesit okuyarak başlayan Pala'ya dinleyiciler arasından bir öğrenci Beyatlı'nın şiirini ezbere okuyarak eşlik etti.
Söyleşi programı edebiyat ve şiir üzerine konuşulmasının ardından müzik dinletileri yapılmasıyla sona erdi.

UŞAK

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu Yeni taşındıkları evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Uşak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın ...
İşçi servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı 
YEREL HABERLER İşçi servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı 
Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı Kontrolden çıkan servis aracı devrildi ardından can pazarı yaşandı
YEREL HABERLER Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ...
Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 10’nun üzerinde yaralı
YEREL HABERLER Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X