Kurtulmuş: Türkiye'ye soykırım yaptı diyenler, ilk önce kendi tarihlerine baksınlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kurtulmuş: Türkiye'ye soykırım yaptı diyenler, ilk önce kendi tarihlerine baksınlar

DHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Uşak İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Kurtulmuş, sözde Ermeni soykırımı meselesinin gündeme getirilmesiyle ilgili, "Türkiye'ye soykırım yaptı diyenler, ilk önce kendi tarihlerine baksınlar. O Amerika'nın içerisinde yaşayan Kızılderililere ne yaptınız? Fransa da şimdi konuşuyor ya, Türkiye'ye karşı, önce siz Senegal'de bulunan Goree Adası'nın hesabını verin" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Uşak İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Kurtulmuş, sözde Ermeni soykırımı meselesinin gündeme getirilmesiyle ilgili, "Türkiye'ye soykırım yaptı diyenler, ilk önce kendi tarihlerine baksınlar. O Amerika'nın içerisinde yaşayan Kızılderililere ne yaptınız? Fransa da şimdi konuşuyor ya, Türkiye'ye karşı, önce siz Senegal'de bulunan Goree Adası'nın hesabını verin" dedi.
AK Parti'nin Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Bakan Veysel Eroğlu, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın ile partililer katıldı. Toplantıda partililere seslenen Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye olaylarında istediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve cesaretiyle aldığını belirterek, "İki önemli hususu unutmayın; Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti ve liderliği. Eğer Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti ve liderliği olmasa, belki açık söylüyorum böyle bir sonuç olmazdı. İkinci ve en önemlisi ise; Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere oynanan oyunun farkına varması, oynanan oyuna göre kendisini hazırlamasıdır. Oynanan oyun nedir? Çok açık söylüyorum; Bu terör örgütlerini gavurlar çok sevdikleri için desteklemez. Açık konuşuyorum. Dün 'Asala' diye bir örgüt vardı. Yıllarca bu örgütü beslediler, büyüttüler. Şimdi nerede? Şimdi çöp tenekesindeler. Çünkü kullanıldılar ve atıldılar. Hiç şüpheniz olmasın. PYD'si, YPG'si, DEAŞ'ı, FETÖ'sü bir müddet sonra kullanılıp, atılacaklar. Bu örgütleri niye silahlandırdılar? Bu örgütlere niye siyasi destek verdiler?  Bu örgütler üzerinden ne yapmak isterler de, sırtlarını sıvazlarlar. Oyun çok açıktır. Mesele sadece DEAŞ meselesi, sadece PYG, YPG meselesi hiç değildir. Mesele FETÖ meselesi hiç değildir. Gavurlar, bu adamları da günahları kadar sevmezler. Onlar için Ortadoğu haklarının zerre kıymeti yoktur. Onlar için kıymetli olan dün emperyalizm döneminde olduğu gibi, bugün de çıkarları sadece petroldür. Bu bölgede yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar, Ezidiler, Sünniler diye bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hakları bölerek, bu halkların coğrafyasında bu milleti birbirine düşürüp, emperyalist projelerini hayata geçirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında ki gerçek sebep budur" dedi.
ABD'DEKİ KIZILDERİLİLERİ, SENEGAL'DEKİUstalıkları olduSORDU
Türkiye'ye karşı sözde Ermeni soykırımı tasarısının gündeme getirilmesine değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle dürdürdü:
"Bunlar büyük karın ağrısıyla, büyük endişeyle Türkiye'nin sahadaki başarısını bir tülü hazmedemedikleri için birden hepsi ayağa kalktı. Sözde Ermeni soykırımı tasarısı, Türkiye'ye yaptırım tasarısı. Şimdi Türkiye'ye, sözde Ermeni soykırımı tasarısı meselesini siyasi çıkarlarınız için gündeme getireceksiniz. Adama sorarlar. Amerika kıtasındaki Kızılderililerin milyonlarcasını kim kesti? Onun coğrafyasına kim oturdu? Siz bugün dünyanın en büyük medeniyetini kurduğunuzu zannettiğiniz o New York'un, Washington'ın, o Amerika'nın içerisinde yaşayan Kızılderililere ne yaptınız? Bundan iki asır önce orada olan insanlar şimdi neredeler? Sadece turistik bir ziyaretçi haline getirdiniz. Türkiye'nin tarihi boyunca hiçbir soykırımı olmadı. Tarihi boyunca savaş hukuku dahi kendisine kılıç çekmeyene kılıç çekmeyen asil bir millete soykırım diyeceğinize, siz dönün o tarihinize ve o tarihinizin içindeki soykırımlara bakın. Önce şu Kızılderililerin hesabını verin. Fransa da şimdi konuşuyor ya Türkiye'ye karşı, önce siz Senegal'de bulunan Goree Adası'nın hesabını verin. Bunların bize söyleyecekleri hiçbir şeyi yoktur, bunların söylediklerinin hepsini geri iade ediyoruz. Bu sözlerin hiçbir kıymeti yoktur. Bu yaptırım tehditlerinin de hiçbir önemi yoktur." 
'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ARKASINA SIĞANARAK SİYASET YAPMA DEVRİ BİTMİŞTİR'
AK Parti'de yeni siyaset döneminin başladığını ifade eden Kurtulmuş, "AK Parti için önümüzdeki dönem yeni bir dönemdir. Açıkçası, bu partinin ve Türkiye'nin lideri olan Cumhurbaşkanımızın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Evet, Tayyip Erdoğan dünya lideridir. Bu hareketin lideridir ve her alanda mücadele veriyor. Bizim üzerimize düşen onun üstüne yük olmak değil, onun üzerindeki yükü almaktır. Her ilde ve ilçede bulunan siyasi aktörümüz, kendisinden gücü olan, halkta karşılığı olan, motivasyonu olan, bilgisi olan ve halkın sevdiği insanlardan oluşmak zorundadır. Son seçimlerde bazı bölgelerde aldığımız sonuç bunun bir göstergesidir. Artık sadece Cumhurbaşkanımızın resmini koyarak, biz onun adayıyız diyerek, seçim kazanma devri geride kalmıştır."FOTOĞRAF

UŞAK

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Suriye açıklaması: “Suriye’deki olaylarda Türkiye istediğini aldı” AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Uşak İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş'tan Suriye açıklaması: ...
İskender Pala ile "Sonbahar ve Hüzün" konulu sohbet
YEREL HABERLER İskender Pala ile "Sonbahar ve Hüzün" konulu sohbet
Uşak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu Yeni taşındıkları evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Uşak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın ...
İşçi servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı 
YEREL HABERLER İşçi servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı 
Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı Kontrolden çıkan servis aracı devrildi ardından can pazarı yaşandı
YEREL HABERLER Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ...
Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 10’nun üzerinde yaralı
YEREL HABERLER Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X