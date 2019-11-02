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AK Parti'li Kurtulmuş'tan Suriye açıklaması: “Suriye’deki olaylarda Türkiye istediğini aldı” AK ...

İHA

AK Parti Uşak İl Teşkilatı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Suriye'deki olaylarda Türkiye istediğini aldı" dedi.

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Suriye açıklaması: “Suriye’deki olaylarda Türkiye istediğini aldı” AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Uşak İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı

AK Parti Uşak İl Teşkilatı’nın Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Suriye’deki olaylarda Türkiye istediğini aldı" dedi.
AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi kasım ayı toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İl Koordinatörü İsmail Boyraz, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, ilçe teşkilatı başkanları ve partililer katılım sağladı.
AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Numan Kurtulmuş AK Parti’nin sadece bir sınıfın, bir zümrenin, bir coğrafi bölgenin, bir grubun, bir seçkin zevatın partisi olmadığını ve 82 milyonun bu millete karşı sevdası olan, bu milletin geleceğine karşı rüyası olan herkesin partisi olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi mücadelede çizgisini bir adım daha öne taşıdı”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerde (BM) yaptığı konuşmayla siyasi mücadelenin üçüncü evreye yükseldiğini belirten Kurtulmuş, “İlk mücadelesindeki sembol olan sözü neydi? 'One minute. Siz öldürmeyi bilirsiniz, yaptığınız zulümleri biliyoruz. Dünya sistemini nasıl bir zulümle yönettiğinizin farkındayız' dedi. Yıllarca bunu dünyaya anlattık mı anlattık. Sonra ikinci seviye; 'Dünya 5’ten büyüktür.' 5 tane ülkenin dudaklarından süzülen söz 195 tane ülkeyi esir alamaz. Şimdi üçüncü seviyeye geldik. BM Genel Kurulunda haritayı gösterdi. 2 tane farklı karton gösterdi. Birisi İsrail’in Filistin’i işgal haritası. Arkasından bir soru sordu. Dedi ki 'İsrail’in sınırları neresidir?' Söylemesi çok kolay, ama dünyada bu soruyu soracak ikinci bir siyasi lider yoktur. Bu tavır mücadeleyi üçüncü evreye yükseltmiş ve inşallah bundan sonra daha güçlü bir şekilde gayretler göstermemizi zorunlu kılmıştır” şeklinde konuştu.

“Bir damla insan kanını bir damla petrolden değersiz görürler”
Suriye’deki olaylarda Türkiye’nin başarısına değinen Kurtulmuş, “Suriye’deki olaylarda niye Türkiye istediğini aldı? Birçok şey var ama iki tane önemli hususu unutmayın. Birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti ve liderliği. İkincisi ve belki en önemlisi de Türkiye’de oynanan oyunun farkına varması ve oynanan oyuna göre kendisini hazırlamasıdır. Onlar için kıymetli olan şey dün Emperyalizm döneminde olduğu gibi bugün de sadece çıkarları ve petroldür. Cumhurbaşkanımız diyor ya: 'Bir damla insan kanını bir damla petrolden çok daha değersiz görürler.' Bu bölgenin halklarının Türkler, Kürtler, Araplar, Ezidiler, Sünniler, Şiiler, diye bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu halkların coğrafyasında bu milletleri esir hale düşürüp Emperyalist projeleri hayata geçirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Barış Pınarı Harekatı’nın arkasındaki gerçek sebep budur” diye konuştu.
Kurtulmuş’a konuşmasının ardından Uşak halısı hediye edilmesiyle toplantı sona erdi.

UŞAK

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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