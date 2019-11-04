Kayıp adamın yanmış cesedi bulundu

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Uşak’ta 3 gündür kayıp olan 33 yaşındaki Hüseyin Ali Erkan’ın ormanlık alanda aracının içinde yanmış cesedi bulundu.

Kentte ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Erkan’ın yanmış haldeki cesedi 64 AN 426 plakalı otomobilde Yeniceköy Caddesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Erkan’ın cesedinin yandığı öğrenilirken, jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

UŞAK 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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