Uşak Üniversitesinde 100. yıl coşkusu

Uşak Üniversitesinde Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının 100. yılı münasebetiyle Türkiye Barolar Birliği Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından "Kurtuluş Oratoryosu" sahnelendi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının 100. yılı dolayısıyla gerçekleşen programa, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, eski Devlet Bakanı M. Zeki Sezer, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Barış Metin, milli mücadelenin başlangıcının 100. yılı dolayısıyla Uşak Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Türk Halk Müziği Topluluğu Korosunun müşterek düzenlediği programa katkı sağlayan herkese minnet duyduğunu dile getirerek, bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.



Sürpriz isim coşkulu dakikalar yaşattı

Dr. F. Rezzan Ünalp’ın metin yazarlığı yaptığı, Şef Av. Serdar Yasun yönetimindeki “Kurtuluş Oratoryosu” dinleyenlere coşkulu dakikalar yaşattı. İzleyiciler “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu şarkılara eşlik ederek, koro ile sahne alan Ankara Etimesgutlu Seymenlerin dans gösterilerini izledi. Kurtuluş Oratoryosunun sahnelenmesinin ardından, sahneye davet edilen isim büyük şaşkınlık oluşturdu. Programa davetli olarak katılan sanatçı Latif Doğan sevilen şarkılarından birini seslendirdi.

Programın ardından Rektör Savaş, Kurtuluş Savaşı başlangıcı olan 1919 tarihinin 100. yılında böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bugün hem kalbimize hem de beynimize hitap eden çok değerli müzik topluluğuna ve bu anlamlı geceye teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Biz Uşak Üniversitesi olarak, Uşak halkının tüm kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanabilmesi için kapımızı sonuna kadar açıyoruz. Bu nedenle böyle önemli etkinliklerin bu salonda yapılıyor olması bizi son derece mutlu ediyor. Sizleri her zaman buralarda görmek istiyoruz” dedi.

UŞAK 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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