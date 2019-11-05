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Kadın arkadaşını öldürüp, yanındaki erkeği yaraladı

DHA

UŞAK'ta, Y.K. (60), otomobilde birlikte gördüğü kadın arkadaşı Aysun Yeşil'i (55) bıçaklayarak öldürdü, yanındaki N.H.'yi (56) de aynı bıçakla yaralayıp kaçtı. Y.K, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Esentepe Yolu, Dübek Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Y.K., takip ettiği kadın arkadaşı Aysun Yeşil'i, iddiaya göre, yol kenarında park halindeki 20 B 6797 plakalı otomobilde başka bir erkekle gördü. Bunun üzerine yanlarına gitti. Yeşil ile Y.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Y.K., sinirlenip cebinden çıkardığı bıçakla önce Yeşil'i, ardından erkek arkadaşı N.H.'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp, kaçtı. Kanlar içinde kalan Yeşil, olay yerinde yaşamını yitirirken, N.H., yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralanan N.H.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. N.H., daha sonra Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yeşil'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Yaralanan N.H.'nin ifadesinden yola çıkan polis, şüpheli Y.K.'yi kısa bir süre sonra suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Y.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

UŞAK

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:24
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