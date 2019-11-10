Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Uşak’ta anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Uşak’ta anıldı

İHA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'nci yıl dönümünde Uşak'ta düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Uşak’ta anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’nci yıl dönümünde Uşak’ta düzenlenen törenle anıldı.
15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda saat 08.55’de Atatürk Anıtı’na Vali Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın çelenk sunma töreniyle başlayan anma programı, saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesiyle başladı. Atatürk Anıtı önündeki törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için vefatının 81’nci yılında saat 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Uşaklılar 2 dakika boyunca Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

UŞAK

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’taki tarihi camide Mevlit Kandili ihya edildi
YEREL HABERLER Uşak’taki tarihi camide Mevlit Kandili ihya edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu