Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Uşak’ta anıldı

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’nci yıl dönümünde Uşak’ta düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda saat 08.55’de Atatürk Anıtı’na Vali Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın çelenk sunma töreniyle başlayan anma programı, saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesiyle başladı. Atatürk Anıtı önündeki törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için vefatının 81’nci yılında saat 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Uşaklılar 2 dakika boyunca Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

UŞAK 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

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