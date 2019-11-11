Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gündüz ev hanımı gece karateci Gündüz ev işleri yapan kadınlar akşam soluğu karate kursunda ...

İHA

Uşak’ta kadınlar özel bir karate kulübünün şiddete karşı korunmaları amacıyla başlattığı karate kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Kurslara ücretsiz katılan çeşitli yaşlardaki onlarca kadın kendilerini savunmayı öğrenirken, gündüzleri ev işleri yapan, çocuklarına okula gönderen kadınlar akşamları ise karate kursunun yolunu tutuyor.
Uşak’ta milli sporcuların yetiştirildiği özel bir karate kursunda, ücretsiz olarak başlayan karate savunma eğitimlerine yaşları 35 ile 45 arasında değişen çoğu ev hanımı olan pek çok kadın yoğun talep gösterdi. Gündüzleri ev işleri yapan, çocuklarına okula gönderen kadınlar akşamları ise karate kursunun yolunu tutuyor. Antrenör Halit Dinçer Güngör son zamanlarda artan kadına şiddet olaylarından etkilendiğini dile getirerek Uşaklı kadınlar için ücretsiz kurs açmaya karar verdi. Akşamları düzenlenen eğitimlerde kadınlar antrenörleri tarafından şiddete karşı çeşitli savunma teknikleri öğreniyor. Güngör, kendilerini savunmanın yanı sıra özgüvenlerini de geliştiren kadınların ilerleyen günlerde düzenlenecek olan karate branşında yarışmalara katılmayı planlayıp ulusal bazda başarı yakalamayı hedeflediklerini belirtti.

“Kadınlarımız sokakta daha rahat yürüyebiliyor”
Kadınların şiddete karşı korunması yönünde oluşturduğu projesi hakkında konuşan Antrenör Halit Dinçer Güngör, “Kursumuz 18 yaş üstü kadınları kapsıyor. Ücretsiz olarak karate kursu veriyoruz. En son yaşanan Emine Bulut olayından sonra aklımıza bu şekilde bir proje geldik. Kursta 35 ile 45 yaş arası kadınlar var. Bu projeye ‘Kadına Şiddete Hayır’ sloganıyla başladık ama karate branşı 35 yaş üstü Veteranlar diye bir kategoride yarışmalar düzenleniyor. Bu kategoride ilerleyen zamanlarda kurstaki kadınları yarıştırmayı düşünüyoruz. Aralarında ciddi anlamda yetenekli kadınlarımız var. Çok büyük istekle geliyorlar. Buraya geldikten sonra özgüvenlerinin arttığını, sokakta daha rahat yürüyebildiklerini söylediler. Buna sebep olduğumuz için mutluyuz” dedi.

“Eşim de destekliyor”
Kursun başladığı günden bu yana özgüveninin arttığını vurgulayan ev hanımı Gülşah Yetim ise “Hocamızla 2 sene oldu tanışalı. Kızım da bu sporla ilgileniyor. ‘Kadına Şiddete Hayır’ olarak başlattığımız bu spora kendimizi korumak amacıyla aktif olarak geliyoruz. Bunu hocamızın da desteğiyle yapıyoruz. Arkadaşlarımızla güzel bir ortamımız var. Zaten burası benim ikinci ailem oldu. Eşim de destekliyor, çocuğum da arkamda. Beraber geliyoruz, arkadaşlarımızla birlikte ve hocamızla beraber sporumuzu yapıyoruz” diye konuştu.

Gündüz ev işlerini yapan Tural akşam karate kursuna gidiyor
Kursa katılan 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Gürsel Tural isimli ev hanımı ise gündüzleri bulaşık, temizlik ve yemek gibi ev işleri ile ilgilenirken, akşamları ise kursun yolunu tutuyor. Tural’ın eşi ve çocukları annelerine kurs konusunda her türlü desteği verirken, akşamları da yine Tural’ı evden kendileri uğurluyorlar.

UŞAK

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor - Tuzlaspor: 0-0
YEREL HABERLER Uşakspor - Tuzlaspor: 0-0
Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Uşak’ta anıldı
YEREL HABERLER Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Uşak’ta anıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu