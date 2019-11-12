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Pastırma sıcaklarını fırsat bilen Uşaklılar piknik alanlarına akın etti Uşaklılar son pastırma ...

İHA

Uşak'ta pastırma sıcaklarının etkisini azalttığı dönemde vatandaşlar hafta sonu tatillerini fırsat bilip aileleriyle birlikte piknik alanlarına giderek güneşli günlerin tadını çıkardı.

Pastırma sıcaklarını fırsat bilen Uşaklılar piknik alanlarına akın etti Uşaklılar son pastırma sıcaklarının keyfini piknik yaparak çıkardı

Uşak’ta pastırma sıcaklarının etkisini azalttığı dönemde vatandaşlar hafta sonu tatillerini fırsat bilip aileleriyle birlikte piknik alanlarına giderek güneşli günlerin tadını çıkardı.
Gündüzlerin sıcak, gecelerin ise soğuk olduğu ekim ayı sonunda başlayıp kasım ortasına kadar devam eden 'pastırma sıcakları' etkilerini Uşak’ta da hissettiriyor. Kasım ayının ilk günlerinin geride kalmasıyla beraber pastırma sıcakları yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Son sıcakları fırsat bilen vatandaşlar ise aileleriyle birlikte piknik keyfi yapıyor. Sonbahar mevsiminin sona ermesiyle kartpostallık görüntülerin oluştuğu Huzurpark’a gelen vatandaşlar mangal keyfi yapmanın yanı sıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.
Piknik yapmaya ailesiyle birlikte gelen Uğur Balta havanın güzel olmasından istifade edip kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu belirterek keyif yaptıklarını ifade etti.
Pastırma sıcaklarının bu yıl daha fazla belirgin olduğunu ifade eden Erol Özen sözlerinin devamında, “Bugünü hava güzel olduğundan dolayı ailemle birlikte değerlendirelim dedik. 34 saat güzel vakit geçirdik, eğlendik. Uşak’ın incisi ve oksijen deposu olan Huzurpark, bu bölgede en güzel yerlerden birisi. Buraya gelmeyi tercih ettik” diye konuştu.
Öte yandan pastırma sıcaklarının ay sonundan itibaren sona ereceği değerlendiriliyor.

UŞAK

12 Kasım 2019 Salı

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