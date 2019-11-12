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Uşak’ta Osman Tıraşçı’nın katılımıyla ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans düzenlendi

İHA

Uşak Valiliği tarafından Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı katıldı.

Uşak’ta Osman Tıraşçı’nın katılımıyla ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans düzenlendi

Uşak Valiliği tarafından Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferansa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı katıldı.
Uşak Valiliğince Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Gümüş, il protokolü, akademisyenler ile birlikte öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Program kurani Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Mevlidi Nebi haftası dolayısıyla hazırlanan sinevizyon ve kısa filmler gösterildi. Gösterinin ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali Funda Kocabıyık, “Valiliğimizce tertip edilen 2019 yılı Mevlidi Nebi Haftası konferansına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından, bu yıl Mevlidi Nebi Haftası teması olarak “Peygamberimiz ve Aile” belirlenmiştir. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin, ülkemizde farkındalık oluşturarak mutlu ailelerin oluşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Her insan canının, inancının, neslinin, malının ve haysiyetinin emniyette olduğu, hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir ortamda yaşamak ister. Kendi hayatı ile bizlere en güzel örnek olan Hz. Peygamber’imiz, kişinin ailesine nasıl davranması gerektiğini emir ve tavsiyeleri ile ortaya koymaktadır. Rabbim bizi onun yolundan ayırmasın diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” ifadelerinde bulundu.
Aile kurmanın önemine vurgu yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı konuşmasının devamında, “Aziz Peygamber!i doğum yıldönümü münasebetiyle anmak üzere her yıl geçmişte Miladi Takvim’e göre son 2 yıldır da Hicri Takvim’e göre onu anıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla evlenmek suretiyle bir aile kurmak her şeyden önce bizim yaratılışımıza, fıtratımıza uygun olan bir davranış biçimidir. “Nikah benim sünnetimdir, benim bir uygulamamdır. Kim benim sünnetimden yüz çevirecek, bundan farklı bir şey yapacak olursa o benden değildir, bizden değildir” buyurmak suretiyle nikahın, evlenmenin, meşru bir şekilde aile yuvası kurmanın onun bir sünneti olduğunu bu ifadeleriyle görmüş oluyoruz” diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından program sona erdi.

UŞAK

12 Kasım 2019 Salı

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