Uşak'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Uşak'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza, Kula yolu Sirge Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa E. yönetimindeki plakası tespit edilemeyen kamyonet ile Tahsin Ç. yönetimindeki 64 DP 202 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Türkan Ç., Muhammer Ç., Ümmü Ç. ve kamyonet sürücüsü olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

UŞAK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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