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Uşak'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

İHA

Uşak'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Uşak'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Uşak'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza, Kula yolu Sirge Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa E. yönetimindeki plakası tespit edilemeyen kamyonet ile Tahsin Ç. yönetimindeki 64 DP 202 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Türkan Ç., Muhammer Ç., Ümmü Ç. ve kamyonet sürücüsü olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

UŞAK

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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