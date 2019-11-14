Uşak'ta yüzlerce kişi, otizmli çocuklar için bir araya geldi

Uşak'ta yüzlerce kişi, Aksaray’da özel eğitimli çocuklara yönelik psikolojik saldırı iddiasına tepki göstermek amacıyla bir araya geldi.

Uşak Otizm Camiası ve Uşak Otizm ve Spor Gönüllüleri Derneği şehir merkezinde bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar yürüyen aileler adına Emine Kılınç tarafından basın açıklaması yapıldı. Yürüyüşe özel eğitimli çocuklar, aileleri ve üniversite öğrencileri katıldı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık “Ayrıştırma kaynaştır, Aksaray ilk değil ama son olsun” yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Emine Kılınç burada amaçlarının çocuklarının sesi olmak, yaşanan sıkıntıları dile getirmek olduğunu belirterek “Geçen günlerde Aksaray’da otizmli çocuklara ve ailelere yönelik psikolojik saldırı ülke genelinde bir hayli yankı buldu. Bilinmesi gerekir ki bu durum sadece Aksaray’da yaşanan bir olay değildir. Ülke genelinde bu ve benzeri talihsiz olayları özel eğitime gereksinimi olan çocuklar ve aileleri olarak çok sık yaşamaktayız. Amacımız çocuklarımızın sesi olmak, yaşadığımız sıkıntıları dile getirmek. Herhangi bir STK değil özel eğitimli çocuklara sahip aileler olarak sesimizi duyurmak, “Biz varız” demek için buradayız. Diğer çocuklara normal tanımlaması yapılırken bizim çocuklarımıza anormal tanımlaması yapılması en üzücü olaydır. Bütün çocuklar bizimdir, bütün çocuklar özeldir” ifadelerinde bulundu.

Özel eğitimli çocuğu olan Nazife Karakuzu, “Eğitim haklarının tamamıyla ellerine verilmesi, kesinlikle okullardan dışlanmaması ve bütün ailelerin bütün çocukların bir arada olması gerekir” diye konuştu.

UŞAK 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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