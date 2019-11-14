Uşak’ta trafik kazasının ardından vücuduna demir parçaları saplanan şahıs öldü

Uşak'ta köprüde bulunan bariyerlere çarpması sonucu vücudunun çeşitli yerlerine demir parçaları saplanan otobüs sürücüsü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza Dörtyol mevkii, Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Alkan (53) idaresindeki 16 MBV 17 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüde bulunan bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu vücudunun çeşitli yerlerine demir parçaları saplanan Kalkan, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

UŞAK 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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