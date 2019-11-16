Kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki kız hayatını kaybetti

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Uşak’ta kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Banaz yolu Kızılcasöğüt Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tayyar Koca (45) yönetimindeki 06 BDE 189 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak Süleyman Demirbaş yönetimindeki 76 DH 551 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonette yolcu olarak bulunanlardan Hilal Koca (20) hayatını kaybederken, babası Tayyar Koca yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tayyar Koca'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazada hayatını kaybeden Hilal Koca'nın cenazesinin, yarın İskilip Karmış köyünde kılınacak olan cenaze namazının ardından Karmış Köyü Mezarlığı'na defnedileceği bilgisine ulaşıldı.

UŞAK 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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