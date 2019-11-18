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Bu köyde 7’den 70’e herkes gelenekleri yaşatmak için bir araya geliyor Kaybolmaya yüz tutan ...

İHA

Uşak'ta unutulmaya yüz tutmuş bazı gelenekler imece usulüyle bir araya gelen köylüler tarafından yaşatılmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor. Köylüler düzenli aralıklarla bir araya gelerek muhabbet eşliğinde yöresel yemekleri yedikten sonra gün boyu şenlik tadında vakit geçiriyor.

Bu köyde 7’den 70’e herkes gelenekleri yaşatmak için bir araya geliyor Kaybolmaya yüz tutan gelenekleri gelecek nesillere aktarmak istiyorlar

Uşak’ta unutulmaya yüz tutmuş bazı gelenekler imece usulüyle bir araya gelen köylüler tarafından yaşatılmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor. Köylüler düzenli aralıklarla bir araya gelerek muhabbet eşliğinde yöresel yemekleri yedikten sonra gün boyu şenlik tadında vakit geçiriyor.
Merkeze bağlı Selvioğlu köyünde 7’den 70’e pek çok kişi köy meydanında imece usulüyle çeşitli geleneksel etkinlikler gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. Köylüler öncelikle büyük kazanlarda ve odun ateşinde uzun süre pişirilen Uşak’ın yöresel yemekleri keşkek ve tarhana başta olmak üzere çeşitli yemekleri köy meydanında açtıkları yer sofrasında yedi. Düzenli olarak gerçekleştirilen bu geleneğe çevre köylerden de ilgi yoğun oldu. Yenilen yemeğin ardından Uşak’ın en büyük değerlerinden olan atlı cirit oyunu oynanmasının yanı sıra Selvioğlu köyüne has tekerleme eşliğinde atışmalar yapıldı. Köylülerin deyimiyle kendi aralarında bir şakalaşma ve selamlaşma yöntemi olarak belirledikleri ‘kulak bükme’ hareketiyle birbirlerinin kulaklarını çeken köylüler bunun da eğlence maksatlı bir gelenek olduğunu belirtti. Günü şenlik tadında geçiren köylüler bu tür gelenekleri yaşatmak adına köy odası yapılması için ise destek talep ediyor.
Köyün yerlilerinden 85 yaşındaki Şakir Selvi, “Birlik beraberlik çok önemli. Bir de köyümüze bir köy, cami odası yapıyoruz. Toplanma yerimiz olsun istiyoruz. Biz büyükler olarak önder oluyoruz ve yardım bekliyoruz” dedi.
Bu tür gelenekleri yeni neslin de bilmesi gerektiğini ve unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ayşe Selvi, “Burada et yemeğimiz, pilavımız, keşkeğimiz, tarhanamız var. Hepimiz toplandık ve her şeyi beraber yaptık. Bunu her sene gerçekleştiriyoruz. Birlik beraberlik olsun diye birbirimizden hiç ayrılmıyoruz” diye konuştu.

UŞAK

18 Kasım 2019 Pazartesi

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