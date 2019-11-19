(Özel haber) Uşaklı karateciden 9 yılın sonunda elde edilen milli başarı 9 yılın sonunda şampiyon olarak milli sporcu unvanı aldı 15 yaşındaki karateci ilk kez Türkiye şampiyonu oldu, hedefi Avrupa şampiyonluğu

Uşaklı Emre Güngör Diyarbakır’da ilki düzenlenen 'Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası’nda 70 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 9 senedir karate sporuyla ilgilenen Güngör, ilk kez şampiyonluk heyecanı yaşamanın yanı sıra aynı zamanda milli sporcu olmaya da hak kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Şehirde ilk kez düzenlenen Türkiye Şampiyonası olma özelliği taşıyan organizasyonda, Uşak Karate Özlem Spor Kulübü sporcusu 15 yaşındaki Emre Güngör 70 kilogramda şampiyon oldu. 9 senedir karate yapan Güngör, ağabeyi aynı zamanda antrenörü olan Dinçer Güngör ile birlikte 1 sene boyunca sıkı geçen antrenmanların ardından 9 yılın sonunda ilk kez şampiyon olmayı başararak milli sporcu olmaya hak kazandı. Güngör bundan sonraki hedefinin ise 2 hafta sonra Slovenya’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsilen birincilik elde etmek olacağını belirtti.



“Zirveye çıkmak hiç kolay değil”

Şampiyon Güngör’ün hem ağabeyi hem de antrenörü olan eski milli sporcu Dinçer Güngör kardeşiyle büyük gurur duyduğunu ifade ederek, “1417 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır’da yapılan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası’na katıldık. Bunun için uzun bir hazırlık süreci geçirdik. 1 yıldır bu turnuvaya hazırlanıyoruz. Aynı zamanda sporcumuz 9 yıldır karate yapıyor. Hiçbir şekilde Türkiye derecesi de, milli sporculuğu da bulunmuyordu. Kulübümüzün 16 milli sporcusu olmasına rağmen 9 yıldır Türkiye derecesi de elde edememişti sporcumuz. Tabi sabretti, emek harcadı, yoğun antrenman temposunu kaldırdı. En son Diyarbakır’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda tüm zorlu rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Zirveye çıkmak hiç kolay değil. Çok emek ister” dedi.



“Bundan sonraki süreç Türkiye’yi temsilen turnuvalara katılmak”

Şampiyonluğun motive edici olduğunu ve bundan sonrasında daha büyük başarılara imza atmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten antrenör Güngör, “Sporcumuz 2 hafta sonra Slovenya’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Burada ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. Türkiye şampiyonu olduğu için bu turnuvaya katılmaya hak kazandı. 1 ay içerisinde de Kocaeli’de Avrupa Şampiyonası seçmesi yapılacak. İlk 4’e giren sporcular ve teknik kurulun karar vermiş olduğu bir sporcu bu şampiyonaya katılacak. Burada Diyarbakır’da yaptığı gibi tüm sporcuları yenerek 1’nci olursa Macaristan’da yapılacak olan şampiyonaya katılmaya hak kazanacak” şeklinde konuştu.



59 il, 1275 sporcu arasından gelen şampiyonluk

İlk kez elde ettiği başarının mutluluğunu yaşayan Emre Güngör ise, “Haftada 5 gün antrenman yaptık. Diyarbakır’a gittik, zorlu maçlar geçirdim. Bu şampiyona için çok çalıştık. Çok heyecanlıydım. Bu benim ilk Türkiye şampiyonluğum. 9 yıldır karate yapıyordum, çok turnuvaya katıldım ama ilk kez oldu. Rakiplerim zorluydu. 59 il 1275 sporcu arasından 1’nci oldum” dedi.

UŞAK 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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