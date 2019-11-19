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Yapılması planlanan 3'üncü OSB, köy halkını ikiye böldü

İHA

Uşak'ın merkeze bağlı Beylerhan köyünde yapılması planlanan 3. organize sanayi bölgesinin kurulmasına destek veren köylüler, kurulacak sanayi bölgesine yine aynı köyden itiraz edenlere karşı bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Köylüler basın açıklamasında sanayinin bölgeye istihdam sağlayacağını belirterek sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi.

Yapılması planlanan 3'üncü OSB, köy halkını ikiye böldü

Uşak'ın merkeze bağlı Beylerhan köyünde yapılması planlanan 3. organize sanayi bölgesinin kurulmasına destek veren köylüler, kurulacak sanayi bölgesine yine aynı köyden itiraz edenlere karşı bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Köylüler basın açıklamasında sanayinin bölgeye istihdam sağlayacağını belirterek sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi.
Uşak'ta Organize Sanayi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirecek olan 3. Sanayi Projesine köydeki bir kısım insanın karşı çıktığını ve topraklarını satmadığını öne süren köylüler, 150 imzalı dilekçe toplayarak yaptıkları basın açıklamasında topraklarını satmak istediklerini ve kurulacak olan 3. bölgenin yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti ve projeyi desteklediklerini kaydetti.
Ürünköy ve Beylerhan köyü adına basın açıklamasını okuyan Yunus Mıdık, "Bilindiği üzere Uşak bölgesinin kalkınması için Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün başlatmış olduğu 3. organize sanayi bölgesine destek vermek için Ürünköy ve Beylerhan köylerinde yaşayan vatandaşlar olarak toplanmış bulunmaktayız. OSB’nin gerçekleştireceği bu projede birtakım grupların biz vatandaşların arazilerini satmayacağı konusunda dedikodular çıkarmaktadır. Aksine biz buraların gerçek sahipleri olarak arazilerimizi bu projeye destek olmak için satmak istiyoruz. Arazilerimizin üzerine kurulacak fabrikaların Uşak’ta yaşayan vatandaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyoruz. Burada kurulacak olan üçüncü bölgenin en az 10 bin kişiye ekmek kapısı açacağını biliyoruz. Burada bir fabrikada tütecek. Fabrikanın en az bir aileyi, binleri, yüzleri doyuracağını biliyoruz. Bizler Uşak ilinin kalkınması için, işsizliğin sona ermesi için bu yatırımın yapılmasını sonuna kadar destekliyoruz. Yatırım yapılması planlanan bölgeye almış olduğumuz duyumlara göre şu anda 150 firmanın talip olduğunu öğrendik. Son olarak buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bizler buradaki arazilerimizi topluma yararlı böyle bir proje için satmaya razıyız. Bunun için köylüler olarak her türlü desteğe hazırız” ifadelerinde bulundu.
Yapılması planlanan projeyi desteklediğini bildiren Mehmet Fidan, “Bizim buradaki arazilerimiz köylünün çoğuna miras kalmadır. Sanayi gelirse buralar değerlenir. Zaten devletimiz burayı 3. sanayi bölgesi olarak belirlemiş. Artık buraya bir an önce sanayi gelsin. Köy halkı, köyün genci buradan faydalansın istiyoruz” diye konuştu.

UŞAK

19 Kasım 2019 Salı

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